تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو بث الطمأنينة في قلوب المواطنين ونال اعجاب المتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع انتشار قوات الشرطة العسكرية التابعة للجيش السوداني, بالعاصمة الخرطوم. https://www.facebook.com/reel/656066377311178 وتهدف خطوة إنتشار قوات الشرطة العسكرية, إلى ضبط الأمن وإيقاف عمليات النهب وحفظ المواطنون خصوصاً العائدون إلى منازلهم بالعاصمة التي تم تحريرها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الشرطة العسكرية تنزل الميدان وتجوب شوارع العاصمة الخرطوم لضبط الأمن وإيقاف النهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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