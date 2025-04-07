أمام الخطاب البائس والفطير للمليشي الهارب عبدالرحيم دقلو وأفراد عصابته الإجرامية في دارفور عامة ومناطق وديار الرزيقات خاصة..تبرز الآن أهمية خطاب واضح ومباشر للمغلوبين علي أمرهم في ولايات دارفور عامة ..

■ هنالك حالة تملل وغضب من الممارسات الإجرامية والعنصرية لآل دقلو ومن يقفون في صفهم من الإنتهازيين وأصحاب المصالح الضيقة في الإدارات الأهلية التي ثبت بياناً بالعمل كيف أن الهارب عبدالرحيم يتعمّد إذلالهم بالترغيب والترهيب ..

■ المفاجأة الصاعقة التي تزلزل الآن أركان وسيقان المجرم الهارب وشتات العصابات العابرة للحدود التي تسانده أن أعداداً كبيرة من أبناء دارفور قد إكتشفوا خطورة وحقيقة مشروع أسرة آل دقلو الذي تحوّل إلي حكم زندية بالدبشك والدوشكا وتبخرت كل أحلام الديمقراطية وحكم السودان ..

■ آن الأوان لتفعيل دور تنسيقيات القبائل والكيانات المجتمعية في دارفور وكردفان وجنوب كردفان .. لعبت هذه التنسيقيات دوراً مؤثراً في تفكيك أسطورة الجنجويد المجتمعية .. والآن يتعاظم دورها أمام بؤس خطاب الأهطل عبدالرحيم والذي بثّ ويبث روح الكراهية والخوف في مجتمع دارفور ..

■ أطلقوا سراح التنسيقيات لتباشر مهامها التي أثبتت نجاعتها في تشتيت المنتفعين الذين اختطفوا لسان وحال كيانات قبلية لا تقف كلها في صف عصابات آل دقلو ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد