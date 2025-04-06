شاهد بالفيديو.. وزيرة القراية وحسناء الإعلام السوداني تثير الجدل وتهز وسطها في وصلة رقص مثيرة على أنغام (يا غزلية) وجمهورها: (المقطع مفبرك) وساخرون : (الراجل البغير عليك من الإنصرافي مشى وين؟)

أثارت إحدى حسناوات الإعلام السوداني, ضجة إسفيرية واسعة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المذيعة تغريد الخواض, في مقطع الفيديو وهي تتمايل في الرقص وتهز وسطها بطريقة مثيرة على أنغام أغنية يا (يا غزلية).

ووفقاً لمقربون من المذيعة الحسناء فإن مقطع الفيديو تم تعديله بواسطة أحد برامج التلاعب في الفيديو, وهو الأمر الذي كان محل خلاف بين المتابعين وأصدقائها داخل الصفحات الناشرة للمقطع.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وكعادته أطلق مئات التعليقات الساخرة من لقطة المذيعة التي لقبها المتابعون في وقت سابق بوزيرة القراية.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لبعض التعليقات المصاحبة للمقطع, فقد كتب أحدهم ساخراً: (الراجل البغير عليك من الإنصرافي مشى وين؟) وذلك رداً على تصريحها الشهير الذي قالت فيه أنها قامت بحظر الناشط الشهير الإنصرافي من أجل شخص غيور في حياتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)