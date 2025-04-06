٢ مليار و٧٠٠ مليون دولار التقديرات الاولية لحجم الدمار الذي احدثته مليشيا الدعم السريع في قطاع النقل

حرب السودان اعلن م. ابو بكر ابو القاسم وزير النقل ان التقديرات الأولية لحجم الدمار الذي أحدثته انتهاكات مليشيا الدعم السريع في قطاع النقل بلغ ( ٢ مليار و٧٠٠ مليون دولار) شملت البنيات التحتية والمنشآت ومواعين النقل لوحدات وهيئات وشركات الوزارة المختلفة .

جاء ذلك في المؤتمر التنويري لوزارة الثقافة والإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء الذي انعقد اليوم بقاعة جهاز المخابرات العامة ببورتسودان للحديث حول انتهاكات المليشيا لقطاع النقل وخطط وبرامج الوزارة لما بعد الحرب وإعادة الاعمار.

واكد وزير النقل حرص الوزارة على تكامل سلاسل النقل البحري والنهري ، والبري ،والجوي والنقل بالسكة حديد لبناء انظمة ناقلة فعالة تدعم وحدة ونهضة السودان، موضحا أن الأولوية تهيئة البيئة المناسبة لرجوع السودانيين من اللجوء، والنزوح، والملاجيء ، والمعسكرات ، مشددا على ضرورة التدرج في البناء والاعمار وفق فكر و رؤية شاملة .

وبشر الوزير باشراقات وانجازات سوف تأتي قريبا تسعد الشعب السوداني . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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