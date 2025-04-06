شاهد بالفيديو.. في لقاء مع جنوده.. قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو يكذب نفسه دون أن يدري ويثير سخرية المتابعين

أثار قائد ثاني مليشيا الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وذلك أثناء مخاطبته الجنود بنيالا. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد تحدث “دقلو”, للجنود مؤكداً أنهم قاموا بإطلاق سراح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بعد أن كان محاصراً داخل القيادة. وذكر أنهم سمحوا له بالمغادرة بعد وساطات دولية, من أجل التفاوض معهم قائلاً: (قلنا ليهو أطلع لو اتفقنا خلاص ولو ما اتفقنا أرجع مكانك). نشطاء مواقع التواصل وبحسب ما نقل عنهم محرر موقع النيلين, أعادوا نشر حديث عبد الرحيم دقلو, بعد خروج قائد الجيش من القيادة فضحوا به أكاذيبه. وقال وقتها في استضافة عبر سكاي نيوز عربية أن طائرة مروحية جاءت ونقلت “البرهان” رغم محاصرته من قبل قواتهم أمام مباني القيادة العامة للجيش. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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