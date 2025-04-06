محلية حلفا تناشد الجهات المبادرة للرحلات الجماعية للعائدين بالتنسيق منعا للتكدس

شهد معبر ارقين الحدودي وصول حوالي ٢٧٠٠ من المواطنين العائدين من جمهورية مصر عالقين اليوم بمعبر أرقين البري بوادي حلفا لعدم وجود بصات كافية في أرقين تقلهم إلى وجهتهم بسب عطلة عيد الأضحى .

واكد الاستاذ ابوعبيدة ميرغني برهان المدير التنفيذي لمحلية حلفا في تصريحات صحفية الى انه اجرى اتصالات مكثفة مع غرفة النقل لتوفير البصات واجلاء العالقين وتم تحريك عدد ١٣ من البصات السفرية لنقل القادمين الى وجهتهم مناشدا الجهات المبادرة للرحلات الجماعية للعائدين الى السودان ضرورة احكام التنسيق مسبقاً وبصورة جماعية مع وكلاء شركات النقل لتوفير مركبات تقلهم حتى وجهاتهم النهائية لتفادي مثل هذه العوائق في ظل شح الخدمات والمرافق في المعابر البرية .

واوضح ان عطلة العيد حالت دون تواجد البصات السفرية بمعبر ارقين ومتوقع انتظام الرحلات وتوفر المركبات لاستقبال العالدين في جميع المعابر بوادي حلفا خلال اليومين، مناشدا اصحاب الشركات والبصات السفرية التوجه الى نقل القادمين بمعبر ارقين اليوم والايام القادمة .

وقال الاستاذ حسن الامين عضو غرفة النقل بأرقين أنه تم توفير عدد من البصات اليوم مدفوعة القيمة الى جانب شاحنات لنقل السودانيين القادمين من مصر الى وجهتهم او دنقلا لمواصلة الرحلة .

واشار الى وصول يوم غد الاتنين مايقارب ٨٠ بصا للعائدين حسب التواصل مع الجهات المعنية للرحلات الجماعية، مناشدا اصحاب البصات التواجد في معبر ارقين لاستقبال الحركة المتزايدة في اوساط العائدين من مختلف محافظات مصر الشقيقة .

على،صعيد متصل شهدت مدينة ابوسمبل انفراجا ملحوظا اليوم وكشف مصدر مسؤول في جوازات القنصلية السودانية بإسوان ان تكدس العائدين في الكتيبة بسبب عطلة عيد الفطر وسط العاملين بالعبارة وسائقي البصات السفرية المصرية وان اعداد البصات السودانية المتواجدة غير كافية بإسوان وان معبر ارقين يستقبل من لديهم جواز سفر من العائدين .

وعلي صعيد آخر استقبل معبر اشكيت امس السبت حوالي ٧٠ بصا يقلون العائدين ويتم تسفيرهم بمدينة حلفا بشكل منتظم إلى وجهتهم النهائية .

سونا