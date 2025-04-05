أحمد وفيق يسخر من أزمة العوضي وياسمين: كلها كام يوم

عبّر الفنان أحمد وفيق عن رأيه في الجدل الدائر حول الأزمات والخلافات التي نشبت بين صناع ونجوم المسلسلات خلال الموسم الرمضاني الحالي حول هويه من صاحب المركز الاول والتي اخرها ازمة ياسمين عبدالعزيز واحمد العوضي.

وقال أحمد وفيق في منشور ساخر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك: ما خلاص بقي يا جماعة، كلها كام يوم وهاتبدأ التكريمات. وكله هيتراضي وكله هايبقي أحسن وأول ومافيش منه اتنين في الكوكب.. براحة يا كواكب”.

واختتم البوست بتوقيع ساخر: “حمادة كلينتون”.

وتأتي تصريحات احمد وفيق وسط تصاعد الخلاف بين احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بسبب ترتيب المسلسلات والتي اعلنت عنها عبر منصة واتش ات.

صدى البلد