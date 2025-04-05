جبريل إبراهيم يكشف عن معارك مصيرية لفك حصار الفاشر

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في تطورِ لافت تفقد رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، القوات المشتركة بمحور الصحراء، للوقوف على جاهزيتها واستعدادها الكامل لخوض المعارك المصيرية التي تهدف إلى فك الحصار عن مدينة الفاشر، وتحرير إقليم دارفور من مليشيا الدعم السريع المتمردة.
وقال جبريل في تصريحات بمنصة فيسبوك الجمعة: “نجدد العهد لأبناء شعبنا بأننا لن ندخر جهداً، ولن نتوانى عن بذل الغالي والنفيس، حتى يتم تطهير كل شبر من أرض السودان من دنس التمرد، وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا العزيز”.
التيار
هبة علي
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