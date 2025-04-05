وثق أنصار نادي الأهلي المصري, كواليس مباراتهم أمام الهلال السوداني, في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كسبها النادي الأهلي بهدف نظيف. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الكواليس جاءت داخل “المترو” عندما شاهد مشجعي الأهلي بعض من أنصار منافسهم نادي الهلال السوداني. وفور مشاهدتهم دخل جمهور الأهلي, في مناكفات جميلة مع الجمهور السوداني, حيث تغنوا لهم بأغنيات الألتراس التي يتم ترديدها في المدرجات. وتواصلت المناكفات الجميلة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بمطالبة أحد جماهير الأهلي للمشجع السوداني بأن يقول (أنا أهلاوي) ليرد عليه: (حتشوف الأسبوع الجاي) في إشارة منه بالفوز عليهم في مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم بموريتانيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مناكفات جميلة بين جمهور الهلال السوداني وجمهور الأهلي المصري داخل المترو.. أحد مشجعي النادي المصري يحاصر مشجع هلالي (قول أنا أهلاوي) والأخير يرد (حتشوف الأسبوع الجاي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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