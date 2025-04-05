الفرقة السادسة مشاة تدعو المواطنين لتجاهل الشائعات وتؤكد السيطرة الكاملة على الفاشر

دعت قيادة الفرقة السادسة مشاه بمدينة الفاشر المواطنين إلى عدم الالتفات للرسائل المضللة ، والشائعات التي تروجها مليشيا الدعم السريع هذه الأيام حول هجوم وشيك على المدينة أو ادعاءاتها بتطويقها من عدة اتجاهات.

وأكدت أن هذه الادعاءات ما هي إلا أكاذيب تهدف إلى بث الذعر والتشريد بين السكان.

كما ناشدت المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تحركات مشبوهة أو شخصيات غريبة مشددة على ضرورة التحقق من هوية أي شخص يرتدي زيآ عسكريآ ، فليس كل من يرتديه ينتمي للقوات النظامية أو المشتركة.

وأعلنت الفرقة في إيجاز صحفي اليوم عن نجاحها في تدمير عربتين من طراز (ZS) محملتين بالأسلحة والذخائر، باستخدام طائرات مسيرة. كانت العربتان في طريقهما إلى مواقع تخطط المليشيات لتحويلها إلى نقاط ارتكاز وإمداد لقواتها المهاجمة.

واوضحت ان العملية أسفرت عن هلاك جميع العناصر التي كانت على متن العربتين، مما يمثل تقدمآ ملحوظآ في جهود القوات المسلحة لتأمين المنطقة.

وقالت الفرقة أن القوات النظامية، بمساندة القوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين من أهالي المدينة، واصلت يوم الجمعة عمليات تمشيط مكثفة داخل أحياء مدينة الفاشر ، بهدف منع تسلل العناصر التخريبية وضمان حماية ممتلكات المواطنين من النهب والسرقة.

وأشارت الفرقة إلى أن المليشيات المتمردة أطلقت عددًا من الطائرات المسيرة مستهدفة مناطق متفرقة داخل الفاشر، لكنها فشلت في إصابة أي أهداف ذات قيمة، بفضل يقظة وجاهزية القوات المنتشرة في المدينة.

أكدت الفرقة السادسة أن مدينة الفاشر تشهد استقرارآ نسبياً، وأن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة مشيرة إلى صمود القوات وتماسكها وعملها في تنسيق تام لحماية المدينة وأهلها واختتمت بيانها بالدعاء بالرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للمصابين، والعودة الآمنة للمفقودين.

سونا