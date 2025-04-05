نشر أحد الجنود بالقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو, تم تصويره من داخل منزل قائد قوات الدعم السريع, محمد حمدان دقلو “حميدتي”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن منزل قائد ملشيا الدعم السريع, يقع بحي الرياض, أرقى وأجمل الأحياء بالعاصمة الخرطوم. وكشف المقطع عن وجود أفخم الأثاثات بالمنزل, وقال مصور المقطع أن “حميدتي” افترى على الله, ونزع الله منه الملك, مستدلاً بقوله تعالى: (قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. بداخله أفخم الأثاث وفي أرقى الأحياء بالخرطوم.. شاهد منزل قائد الدعم السريع “حميدتي” من الداخل بعد أن اقتحمه أفراد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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