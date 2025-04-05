شاهد بالصورة والفيديو.. حسناوات سودانيات يخطفن الأضواء في حفل “الدولي” بالقاهرة

نشرت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل سوداني أقيم أمس الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أظهر المقطع حسناوات سودانيات, ظهرن في الحفل الجماهيري الأول للفنان الشاب محمد بشير “الدولي” بمصر. الحسناوات تصدرن “الترند” وأصبحن حديث جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خطفن الأضواء في الحفل بجمالهن الملفت. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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