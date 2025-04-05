وزير الصحة بالنيل الابيض يتفقد اسرى القوات المسلحة بمعسكر التدريب بربك

قام الدكتور الزين سعد آدم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية النيل الأبيض يرافقه وفد من اتحاد شباب السودان برئاسة الاستاذ منتصر بشير بلول رئيس الاتحاد بالولاية، قاموا بزيارة تفقدية لأسرى للقوات المسلحة الذين تم إطلاق سراحهم من سجون المليشيا المتمردة وترحيلهم إلى مستشفى القطينة ومن ثم إلى معسكر التدريب بربك والذي يتلقون فيه الرعاية الصحية، حيث كان في استقبالهم العميد إبراهيم الدخيري مسئول المعسكر بالفرقة 18 مشاة،

واطمئن الوزير والوفد المرافق له على الأوضاع الصحية للأسرى بعد تقديم الإسعافات الصحية الأولية والوجبات الغذائية حسب إرشادات اختصاصي التغذية.

وقال الوزير المكلف لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية أن الهدف من الزيارة هو الاطمئنان على أوضاع الأسرى ضمن مبادرة ولاية النيل الابيض لرعاية أسرى معركة الكرامة والتي تأتي برعاية من الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض وتدخلات من عدد من الجهات من بينها وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية وقيادة الفرقة 18 مشاة وشرطة الولاية وديوان الزكاة ومحلية القطينة.

وأشار إلى ان الأسرى تم توزيعهم على مستشفيات القطينة ، الدويم، مستشفى الشرطة ربك ومعسكر سيد الشهداء بربك والمستشفى العسكري بكوستي لتلقي المزيد من الخدمات الطبية.

واشاد وزير الصحة بمبادرة اتحاد شباب السودان بولاية النيل الأبيض باعتبارها احدى المبادرات المجتمعية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للأسرى.

ووعد الوزير بتقديم الرعاية الطبية للأسرى وتوفير العناية الطبية لهم بالتنسيق مع المستشفى العسكري حتى يتماثلوا للشفاء.

من جهته اوضح العميد إبراهيم الدخيري مسئول معسكر سيد الشهداء أن أوضاع الأسرى في تحسن مستمر يوما بعد يوم خاصة بعد العناية الصحية التي تلقوها منذ أن تم تحريرهم من المليشيا المتمردة ، وأشاد بالتدخل الكبير لوزارة الصحة ومتابعة الوزير الدكتور الزين سعد لملف الأسرى، كما امتدح مبادرة اتحاد شباب السودان بالولاية بدعم أسرى معركة الكرامة.

وفي ذات السياق أوضح الاستاذ منتصر بشير بلول رئيس اتحاد شباب السودان بولاية النيل الأبيض ان مبادرة اتحاد شباب السودان بالولاية تهدف لمساعدة اسرى الكرامة وتقديم الدعم العيني والمادي والمعنوي لهم، وقال إن الأسرى يحتاجون للدعم والرعاية وهذا واجب وطني لأنهم كانوا يدافعون عن الأرض والعرض.