Myrtus communis تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو نال إعجاب المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع وتم وصفه بالمؤثر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع تم تصويره من ولاية الجزيرة وتحديداً من مقابر شهداء قرية “السريحة”, الذين قتلوا إثر مجزرة إرتكبتها مليشيا الدعم السريع بالقرية. وأظهر المقطع نبات “الريحان” الشهير بعطره الفواح ينبت ويغطي مقابر شهداء “السريحة”, وترحم المتابعين على الأموات مؤكدين أنهم من الشهداء مستدلين بقوله تعالى: (فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ فَرَوۡحٞ وَرَيۡحَانٞ وَجَنَّتُ نَعِيمٖ). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. نبات “الريحان” الشهير بعطره الفواح ينبت ويغطي مقابر شهداء “السريحة” بولاية الجزيرة الذين تم قتلهم على يد مليشيا الدعم السريع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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