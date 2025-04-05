الصين ترد على ترامب بفرض 34 % رسوماً جمركية إضافية

فرضت الصين رسوماً جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بدءاً من العاشر من أبريل الجاري.

ووفقاً لوكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، قررت وزارة المالية الصينية فرض قيود على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34% على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعقب صدور القرار الصيني، عمقت العقود الآجلة الأمريكية من خسائرها، فقد هبط مؤشر S&P500 بأكثر من 2% كما هبط مؤشر ناسداك 100 بنحو 2.3 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع، أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى تعميق التوترات التجارية العالمية، وسط مخاوف متزايدة من تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي واستقرار الأسواق المالية.

الشرق القطرية