فاجأ حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي, ركاب طائرة سودانية لحظة هبوطها بمطار بورتسودان, بعد عودتهم إلى أرض الوطن قادمين من إحدى دول الخليج. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تفاجأ ركاب الطائرة بحاكم إقليم دارفور, وهو يرحب بهم عبر “ميكروفون” الطائرة لحظة هبوطها. وأكد مناوي للركاب السودانيين, ترحيب مدن السودان جميعا من مدني والخرطوم حتى الفاشر بوصولهم إلى أرض الوطن, وسط سعادة وتكبير الركاب الذين عبر عن سعادتهم بترحيب حاكم إقليم دارفور بهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مناوي يفاجئ ركاب طائرة سودانية لحظة هبوطها بمطار بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.