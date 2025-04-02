نزوح سكان خور الدليب إلى رشاد بعد دخول مليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية إلى المنطقة

أفادت تقارير محلية بنزوح سكان منطقة خور الدليب، الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول مليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية إلى المنطقة.

ويأتي النزوح في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانيّة، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا. السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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