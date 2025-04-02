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نزوح سكان خور الدليب إلى رشاد بعد دخول مليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية إلى المنطقة

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هبة علي 0 تبليغ

  • نزوح سكان خور الدليب إلى رشاد بعد دخول مليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية إلى المنطقة 1/2
  • نزوح سكان خور الدليب إلى رشاد بعد دخول مليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية إلى المنطقة 2/2

معسكر نازحين دارفور

أفادت تقارير محلية بنزوح سكان منطقة خور الدليب، الواقعة في الجهة الشرقية من ولاية جنوب كردفان، إلى مدينة رشاد، وذلك عقب دخول مليشيات الدعم السريع والحركة الشعبية إلى المنطقة.
ويأتي النزوح في ظل مخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانيّة، مع استمرار حركة السكان نحو مناطق أكثر أمانًا.

السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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