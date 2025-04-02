الاعيسر: الى المغرر بهم لا تذهبوا خلف أجندات آل دقلو وتجار الحرب من الساسة والمرتزقة

وجه وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر في منشور على صفحته بالفيسبوك رسالة اليوم الثاني من العيد في السودان الى الشباب صغار السن والمغرر بهم، وإلى جميع السكان في القرى والمدن والمناطق التي لا تزال تنتشر فيها عصابات وميليشيا الدعم السريع الإجرامية، وتحديداً في كردفان ودارفور.

وجههم ناصحا ان لا تذهبوا خلف أجندات آل دقلو وتجار الحرب من الساسة والمرتزقة الذين عبروا حدود السودان ليخربوا وينهبوا بلادكم ، دعاهم فيها الى ان استفيدوا من خطاب رئيس المجلس السيادي بمناسبة العيد، وضعوا السلاح، فهذه معركة خاسرة بكل الحسابات الدينية والأخلاقية، ونتيجتها الوحيدة أنها تخالف كل الشرائع والقوانين، وتدمر مدنكم وقراكم، وتضعف مستقبل أبنائكم، ولن تحقق أي شيء سوى الخراب والموت والمعاصي التي تحرمها جميع الأديان.

وقال الاعيسر : الجيش في طريقه إليكم، وإن العاقل من يتعظ بغيره، والجاهل من يكون عبرة لغيره.

وتساءل بالقول : أسئلة اليوم، وما قبل اللحظة الحرجة هي ما الذي تحقق من مشروع الديمقراطية الزائفة؟ وما جدوى شعار “دولة 56” الأجوف، الذي رفعه قائد الميليشيا ومن معه من الساسة الانتهازيين الذين يتاجرون بدمائكم؟ وكم هو عدد قتلى الميليشيا نفسها؟ وقبل ذلك، كم قتلت هذه الميليشيات من أبناء السودان العزل والأبرياء والنساء والأطفال؟ ولماذا دمرت ممتلكات الناس والدولة؟ وبأي مشروعية فعلت كل هذا الإجرام؟

وبين ان الإجابة: لا توجد قاعدة دينية، فقهية، قيمية، أو أخلاقية تبرر هذه الأفعال الإجرامية وهذا الفكر المنحرف.