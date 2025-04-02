بين ( البيض) و ( الحِمْيض) تواجه مليشيات التمرد السريع أوضاعاً كارثية بعد أن صارت ( مُقشاشة بلا حبل) وتفرّق القادة والجنود بين قتيل وأسير وهارب تلاحقه وتنتظره الفضيحة في الدّمر والفُرقان ..

■ منذ يومين تصاعدت في أوساط المليشيا حملة إنتقاد مباشرة لزعيم العصابة ولأول مرة تمت مطالبة علنية بأن يظهر للجنود في الميدان ..

■ السؤال المدهش حالياً : ماذا ترك جنود المليشيا الذين عردوا من الخرطوم .. البيض أم الحميض؟!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد