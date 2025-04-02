بين ( البيض) و ( الحِمْيض) تواجه مليشيات التمرد السريع أوضاعاً كارثية بعد أن صارت ( مُقشاشة بلا حبل) وتفرّق القادة والجنود بين قتيل وأسير وهارب تلاحقه وتنتظره الفضيحة في الدّمر والفُرقان ..
■ منذ يومين تصاعدت في أوساط المليشيا حملة إنتقاد مباشرة لزعيم العصابة ولأول مرة تمت مطالبة علنية بأن يظهر للجنود في الميدان ..
■ السؤال المدهش حالياً : ماذا ترك جنود المليشيا الذين عردوا من الخرطوم .. البيض أم الحميض؟!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
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