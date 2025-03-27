وزير الخارجية يستقبل الوفد السعودي الزائر لتقييم احتياجات البلاد في اعادة الاعمار

استقبل وزير الخارجية د علي يوسف احمد بمكتبه الاربعاء الوفد السعودي الزائر الذي يتراسه سعادة السفير علي بن حسن بن جعفر سفير خادم الحرمين الشريفين لدي السودان ويضم في عضويته ممثلين لوزارة الخارجية السعودية ،مؤسسة الملك سلمان للإغاثة، صندوق التنمية السعودي، صندوق الاستثمارات السعودية .

حيث جاءت الزيارة انفاذا لتوجيهات القيادة السعودية باجراء تقييم لاحتياجات السودان لاعادة اعمار ما دمرته الحرب ومن ثم توفير الدعم اللازم لانفاذ المشروعات المطلوبة بالتنسيق مع جهات الاختصاص السودانية.

في مستهل اللقاء رحب السيد الوزير بالوفد الزائر وعبر عن تقدير السودان حكومة وشعبا لمبادرة صاحب الجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان والحكومة السعودية علي ايفاد هذا الوفد الكريم في خطوة تعبر عن عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين وتعكس حرص المملكة وقيادتها العليا علي وحدة وامن واستقرار السودان ورفاهية شعبه وتجاوز هذه المرحلة الحرجة التي مر بها السودان.

واوضح سيادته ان المملكة ظلت دوما هي السباقة في الوقوف الي جانب السودان وشعبه في كل الازمات التي مر بها .وان هذا الوفد حقق السبق في الحضور لتقديم الدعم وتزامنت زيارته مع اعلان الخرطوم محررة وخالية من عبث المليشيا المتمردة التي مارست كل انواع الانتهاكات وخربت البني التحتية والمرافق العامة والممتلكات الخاصة بلا هوادة .