وزارة العدل تهنئ بتحرير الخرطوم

هنأت وزارة العدل القوات المسلحة وقادة القيادة العامة واعضاء المجلس السيادي بانتصارات القوات المسلحة وتحرير ولاية الخرطوم وفيما يلي تنشر سونا نص التهنئة:

قال تعالى [ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم]

بكل الفخر والاعزاز

يتقدم السيد وزير العدل د. معاويه عثمان محمد خير والسيدة الوكيل وجميع منسوبي الوزارة بالتهنئة الحارة للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والسادة اعضاء مجلس السيادة و قادة القوات المسلحة و لكل منسوبي الأجهزة النظامية و جهاز المخابرات و القوات المشتركة والمستنفرين وكافة الشعب السوداني الأبي الصابر بمناسبة استمرار انتصارات قواتنا الباسلة الشامخة بتحرير ولاية الخرطوم من دنس المليشيا الغاصبة المتمردة.

هذا النصر الغالي الذي جاء بعزيمة الرجال وبسالة الابطال الذين مهروا دمائهم في سبيل رفعتة واعلاء شانه .

الجنة والخلود للشهداء وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين .