بحث تنفيذ العودة الطوعية للنازحين وتفريغ المدارس بكسلا

وجه والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بضرورة بذل المزيد من الجهود وتوفير معينات ترحيل النازحين من مراكز الايواء بالتركيز على المدارس بهدف تفريغها وتنفيذ برنامج العودة الطوعية لنازحي الولايات الآمنة (الجزيرة ـ سنار). ووقف الوالي خلال ترأسه بأمانة الحكومة اجتماع اللجنة الخاصة بالعودة الطوعية للنازحين باللجنة العليا للطوارئ على كافة الخطط وامكانيات الولاية لترحيل النازحين والعودة الطوعية لهم البالغ عددهم (44.112) اسرة. واوضح الاستاذ موسى عبد الكريم الامين العام لحكومة ولاية كسلا رئيس اللجنة لجنة الطوارئ بالإنابة ان الاجتماع تطرق الى إمكانية دمج بقية نازحي ولاية الخرطوم في المعسكرات الموجودة ( الكرامة 1 ـ الكرامة 2 ـ الابحاث) في المرحلة الثانية من عملية تفريغ المدارس وبرنامج العودة الطوعية للنازحين مشيرا الى ان العدد الاكبر من النازحين موجود بالمنازل. واوضح ان اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها وبذل جهودها حتى يعود النازحون الى مناطقهم بصورة طيبة. سونا

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