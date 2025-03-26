شكراً الإمارات !!

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الكميات الكبيرة للغاية و النوعية من الأسلحة ، الذخائر ، المدرعات ، الصواريخ ، السيارات ، أنظمة التشويش ، و غيرها الكثير من العتاد الحربي الغربي الذي ظل السودان محروماً منه منذ حوالي ثلاثة عقود بحمد الله تحصلت عليها قواتنا المسلحة من مواقع و مخازن الملي+شيا المنهزمة التي فرَّ من تبقى من قادتها و قواتها من العاصمة خلال الأيام و الساعات الماضية !!
وجب علينا شكر الإمارات على ما وفرته من دعم غير مسبوق لجيشنا !!
و كما ذكرت بعض التقارير الغربية قبل يومين فإن (غباء) حكام أبو+ظبي وضع الجيش السوداني في مقدمة الجيوش في المنطقة من حيث التسليح !!
و بحمد الله فإن جيشنا لا تنقصه الشجاعة و لا الخبرة ..شكرا يا حكام دولة الخمارات ✌️
إعلام القوات المسلحة السودانية
هبة علي
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