زار والي الولاية الشمالية الاستاذ عابدين عوض الله الثلاثاء برفقة مدير عام وزارة الصحة دكتور ساتي حسن ساتي والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع مقر أمانة الحج والعمرة بدنقلا. واطمأن والي الشمالية من خلال التنوير الذي قدمه امين أمانة الحج والعمرة بالشمالية الاستاذ محمد إدريس محمد احمد على سير العمل والإجراءات المتعلقة بحج العام 1446 هجرية. وأشاد الوالي بجهود العاملين في أمانة الحج والعمرة ودورهم الكبير في تذليل العقبات التي تواجه الحجاج وضمان راحتهم وإتمام معاملاتهم في الوقت المحدد. وأكد أن الزيارة تأتي في إطار متابعة حكومة الولاية لتطوير الخدمات المقدمة للحجاج، بما يواكب تطلعاتهم ويحقق رضاهم. سونا

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كانت هذه تفاصيل خبر والي الشمالية يزور أمانة الحج والعمرة بالولاية ويطمئن على إجراءات حج العام الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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