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شنت مشجعة نادي الهلال السوداني, سماح مكي, هجوم شرس على حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الهلال علي أبو عشرين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن أبو عشرين, كان قد ارتكب هفوة كبيرة تسبب في خسارة صقور الجديان لنقطتين بالتعادل في الدقيقة الأخيرة أمام منتخب جنوب السودان ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وقالت المشجعة الحسناء في مقطع فيديو قامت بنشره عقب المباراة: (قد لا نشارك في كأس العالم بسببك.. عذبتنا في دنيتنا ريحنا منك واعتزل).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المشجعة السودانية الحسناء “سماح” تهاجم الحارس أبو عشرين بعد الهفوة الكبيرة التي ارتكبها: (قد لا نشارك في كأس العالم بسببك.. عذبتنا في دنيتنا ريحنا منك واعتزل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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