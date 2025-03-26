المدير العام لهيئة الموانىء البحرية يستقبل السفير التركي

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استقبل المدير العام لهيئة الموانىء البحرية مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني بمكتبه امس ببورتسودان السفير التركي لدى السودان الفاتح يلدز .
وقدم السفير التهانىء للمهندس جيلاني بمناسبة تعيينه مديرا عاما لهيئة الموانىء البحرية موضحا إن تعيين احد ابناء المنطقة مديرآ عامآ للموانىء يعطي الميناء والمنطقه قيمة اكبر ، معددا مزايا الموقع الاستراتيجي الذي تتفرد به الموانىء السودانية في البحر الأحمر وقربها من مناطق الانتاج والمناطق الصناعية ، مبينا ان ذلك يحقق لها قيمة إضافية لافتا الى أهمية الموقع الجغرافي المميز لميناء سواكن في تقديم خدمات كبيرة لدول جوار السودان المغلقة عن البحار .
الى ذلك ابدى السفير التركي رغبة بلاده في الدخول في شراكات استثمارية مع الموانيء السودانية ، وبناء توأمة بين ميناء ( مارسن ) التركي وميناء بورتسودان، الى جانب نقل تجارب وخبرات رجال الأعمال الأتراك الى السودان، بالاضافة الى افتتاح فرع للبنك الزراعي التركي في السودان .
من جانبه رحب المدير العام للموانيء بالسفير التركي وقال اننا ننظر للاتراك كأشقاء وهم شركاء لنا مشيرا في ذلك الى مساهمتهم في تحديث ميناء سواكن .
وأضاف نحن لدينا مشروعات جديدة ونفضل الشراكة مع الاتراك فيها ، مؤكدا بذلك استعداد الموانيء للدفع بأي شراكات سودانية تركية الى الأمام في هذا المجال.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
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