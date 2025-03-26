المدير العام لهيئة الموانىء البحرية يستقبل السفير التركي

استقبل المدير العام لهيئة الموانىء البحرية مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني بمكتبه امس ببورتسودان السفير التركي لدى السودان الفاتح يلدز .

وقدم السفير التهانىء للمهندس جيلاني بمناسبة تعيينه مديرا عاما لهيئة الموانىء البحرية موضحا إن تعيين احد ابناء المنطقة مديرآ عامآ للموانىء يعطي الميناء والمنطقه قيمة اكبر ، معددا مزايا الموقع الاستراتيجي الذي تتفرد به الموانىء السودانية في البحر الأحمر وقربها من مناطق الانتاج والمناطق الصناعية ، مبينا ان ذلك يحقق لها قيمة إضافية لافتا الى أهمية الموقع الجغرافي المميز لميناء سواكن في تقديم خدمات كبيرة لدول جوار السودان المغلقة عن البحار .

الى ذلك ابدى السفير التركي رغبة بلاده في الدخول في شراكات استثمارية مع الموانيء السودانية ، وبناء توأمة بين ميناء ( مارسن ) التركي وميناء بورتسودان، الى جانب نقل تجارب وخبرات رجال الأعمال الأتراك الى السودان، بالاضافة الى افتتاح فرع للبنك الزراعي التركي في السودان .

من جانبه رحب المدير العام للموانيء بالسفير التركي وقال اننا ننظر للاتراك كأشقاء وهم شركاء لنا مشيرا في ذلك الى مساهمتهم في تحديث ميناء سواكن .

وأضاف نحن لدينا مشروعات جديدة ونفضل الشراكة مع الاتراك فيها ، مؤكدا بذلك استعداد الموانيء للدفع بأي شراكات سودانية تركية الى الأمام في هذا المجال.

سونا