السجن خمس سنوات لمتهم تعاون مع مليشيا الدعم السريع المتمردة

اصدرت محكمة شندي العامة اليوم حكما بالسجن لمدة خمسة سنوات في مواجهة المتهم (ع ص) بعد ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم ( غ إ /١٤٠٢/ ٢٠٢٥ ) لمخالفته نص المواد (٢٦/ ٥١ / أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020 التعاون مع مليشيا الدعم السريع في إثارة الحرب ضد الدولة.

صدر الحكم في حضور ممثل العون القانوني دفاعا عن المتهم وتولى وكيل النيابة إبراهيم خالد بشير الاتهام أمام المحكمة. سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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