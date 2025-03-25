«هيونداي» تعتزم استثمار 20 مليار دولار في أمريكا

تعتزم مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية الإعلان عن استثمار بقيمة 20 مليار دولار في التصنيع داخل الولايات المتحدة، يشمل إنشاء مصنع فولاذ جديد بقيمة 5 مليارات دولار في ولاية لويزيانا، وفقًا لمصادر مطلعة على الخطة.

وسيوفر المصنع الجديد نحو 1500 وظيفة، وسينتج فولاذاً متطوراً سيُستخدم في مصنعي هيونداي للسيارات في الولايات المتحدة لإنتاج المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاستثمار يوم الاثنين في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب، ورئيس مجلس إدارة «هيونداي»، أُويسون تشونغ، وحاكم ولاية لويزيانا، جيف لاندري.تفادي الرسوم الجمركية

يأتي إعلان «هيونداي» في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية الكبرى لتفادي الرسوم الجمركية وتجنب حرب تجارية قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده ترامب في 2 إبريل لفرض التعريفات الجمركية. ومن بين الشركات الأجنبية الكبرى التي زارت البيت الأبيض خلال الشهرين الماضيين للإعلان عن استثمارات مماثلة في الولايات المتحدة، شركة TSMC التايوانية ومجموعة سوفت بنك اليابانية. وكان الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور، خوسيه مونيوز، قد صرح مؤخراً لموقع «أكسيوس» بأن «أفضل طريقة لهيونداي للتعامل مع الرسوم الجمركية هي زيادة الإنتاج المحلي».أبرز مصنعي السيارات

تعد الشركة الكورية الجنوبية من بين أبرز مصنعي السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، حيث تنافس مباشرة مع «تيسلا». وتمتلك بالفعل مصنعين رئيسيين للسيارات في الولايات المتحدة، أحدهما في ولاية ألاباما والآخر في جورجيا. ومن المتوقع أن تعلن «هيونداي» أيضاً افتتاح مصنع ثالث للسيارات في ولاية جورجيا.وتجدر الإشارة إلى أن كوريا الجنوبية من بين الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها. ففي أوائل مارس، وجه ترامب انتقادات لسيؤول بسبب فرضها تعريفات جمركية مرتفعة على الصادرات الأمريكية. (وكالات)

صحيفة الخليج