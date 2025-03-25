اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

شاهد بالفيديو.. على طريقة رقيص العروس.. الفنانة منى ماروكو تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع “عكرمة”

0 نشر
ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالفيديو.. على طريقة رقيص العروس.. الفنانة منى ماروكو تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع “عكرمة” 1/2
  • شاهد بالفيديو.. على طريقة رقيص العروس.. الفنانة منى ماروكو تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع “عكرمة” 2/2

أشعلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو, أثار ضجة إسفيرية واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة “ماروكو”, وهي تدخل على طريقة عارضات الأزياء لتقدم وصلة رقص على طريقة رقيص العروس.

https://www.facebook.com/reel/620743930638983

وشاركت المطربة المثيرة للجدل, عضو الفرق الشعبية “عكرمة” الرقص بطريقة أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على طريقة رقيص العروس.. الفنانة منى ماروكو تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع “عكرمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا