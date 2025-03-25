شاهد بالفيديو.. على طريقة رقيص العروس.. الفنانة منى ماروكو تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة مع “عكرمة”

أشعلت الفنانة السودانية المثيرة للجدل منى ماروكو, مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو, أثار ضجة إسفيرية واسعة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع الفنانة “ماروكو”, وهي تدخل على طريقة عارضات الأزياء لتقدم وصلة رقص على طريقة رقيص العروس. https://www.facebook.com/reel/620743930638983 وشاركت المطربة المثيرة للجدل, عضو الفرق الشعبية “عكرمة” الرقص بطريقة أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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