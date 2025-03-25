شاهد بالصور.. مليشيا الدعم السريع تقوم بتدمير ونهب مقتنيات متحف ومكتبة القصر الجمهوري والتقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر قد تصل إلى 110 مليون دولار

نشر المصور السوداني المعروف كمال عمر, صور حديثة من داخل القصر الجمهوري, بوسط الخرطوم, وذلك بعد أن نجح الجيش في تحريره.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت الصور التي قام المصور بنشرها لعمليات تدمير شاملة للقصر ومتحفه ومكتبه من قبل مليشيا الدعم السريع, التي كانت متواجدة فيه.

وكتب كمال عمر, في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفق معها الصور: (للأسف، تشير التقارير إلى أن مليشيا الدعم السريع قامت بتدمير ونهب مقتنيات متحف القصر الجمهوري ومكتبة القصر، بالإضافة إلى العديد من المواقع الثقافية الأخرى في السودان).

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, التقديرات الأولية تشير إلى خسائر تصل إلى 110 مليون دولار في قطاع الثقافة والآثار والسياحة بسبب هذه الأعمال التخريبية).

ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)