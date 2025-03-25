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نشر المصور السوداني المعروف كمال عمر, صور حديثة من داخل القصر الجمهوري, بوسط الخرطوم, وذلك بعد أن نجح الجيش في تحريره.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت الصور التي قام المصور بنشرها لعمليات تدمير شاملة للقصر ومتحفه ومكتبه من قبل مليشيا الدعم السريع, التي كانت متواجدة فيه.
وكتب كمال عمر, في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفق معها الصور: (للأسف، تشير التقارير إلى أن مليشيا الدعم السريع قامت بتدمير ونهب مقتنيات متحف القصر الجمهوري ومكتبة القصر، بالإضافة إلى العديد من المواقع الثقافية الأخرى في السودان).
وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, التقديرات الأولية تشير إلى خسائر تصل إلى 110 مليون دولار في قطاع الثقافة والآثار والسياحة بسبب هذه الأعمال التخريبية).
ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. مليشيا الدعم السريع تقوم بتدمير ونهب مقتنيات متحف ومكتبة القصر الجمهوري والتقديرات الأولية تشير إلى أن خسائر قد تصل إلى 110 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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