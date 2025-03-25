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شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يستعد للموسم داخل إحدى صالونات التجميل والعناية بالبشرة بالقاهرة

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ياسين محمد 0 تبليغ

  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يستعد للموسم داخل إحدى صالونات التجميل والعناية بالبشرة بالقاهرة 1/2
  • شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يستعد للموسم داخل إحدى صالونات التجميل والعناية بالبشرة بالقاهرة 2/2

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان الشاب محمد بشير الملقب بالدولي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الشاب داخل إحدى صالونات التجميل والعناية بالبشرة بالعاصمة المصرية القاهرة التي يقيم فيها.

https://www.facebook.com/share/v/1XpTHM55r7/

وقام المطرب الشهير خلال الجلسة بتنظيف بشرة وجهه استعداداً لموسم عيد الفطر المبارك, والمتوقع أن يحيي فيه عدد من الحفلات الغنائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

صورة ياسين محمد

ياسين محمد

يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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