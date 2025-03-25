شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان محمد بشير يستعد للموسم داخل إحدى صالونات التجميل والعناية بالبشرة بالقاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الساعات الماضية مقطع فيديو للفنان الشاب محمد بشير الملقب بالدولي. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الشاب داخل إحدى صالونات التجميل والعناية بالبشرة بالعاصمة المصرية القاهرة التي يقيم فيها. https://www.facebook.com/share/v/1XpTHM55r7/ وقام المطرب الشهير خلال الجلسة بتنظيف بشرة وجهه استعداداً لموسم عيد الفطر المبارك, والمتوقع أن يحيي فيه عدد من الحفلات الغنائية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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