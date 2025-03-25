شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تعلم “كلبتها” طريقة النواح والبكاء وسط النساء لحظة العزاء وساخرون: (الحرب دي ما خلت زول نصيح)

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أثارت فتاة سودانية, سخرية وضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفتاة التي تم وصفها بالحسناء وهي تحاول تعليم كلبتها “توتو”, البكاء وسط النساء في لحظة العزاء بالسودان.
واجتهدت الحسناء في تعليم “كلبتها”, وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب: (الحرب دي ما خلت زول نصيح).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
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