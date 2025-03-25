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منذ يوم أمس أبلغت قيادة مليشيا التمرد جميع قياداتها العسكرية ومن تري أنهم أهم وأبرز عناصرها المدنية من المتعاونين ورؤوس الفتنة في الإدارات الأهلية وأبواقها الإعلامية .. أبلغتهم باستعجال مغادرة مواقع وأماكن تواجدهم في أم درمان .. الريف الجنوبي لأم درمان وجنوب الخرطوم والانتقال فوراً إلي ماتسميها بالأماكن الأقل خطورة في كردفان ودارفور ..
■ وقد شهدت المناطق المذكورة وفقاً لمعلومات متواترة هروباً متصلاً منذ أيام تسارعت خطاه خلال اليومين الماضيين ..
■ وفي ذات الإتجاه هرب عدد من عناصر المليشيا الذين ظلوا لفترة طويلة يشرفون علي المعتقلات داخل الخرطوم كما غادر أيضاً متعاونون مع مليشيا التمرد وتركوا أسرهم للمجهول خاصةً في الريف الجنوبي لأم درمان وجنوب الخرطوم ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
اسماء عثمان
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