اقتربت قوات درع الشمال بقيادة قائدها أبو عاقلة محمد أحمد “كيكل”, من دخول منطقة جبل أولياء أقصى جنوب الخرطوم والتي يتمركز فيها ما تبقى من قوات الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “كيكل”, مع قواته داخل مشروع “سندس” الزراعي, القريب جداً من منطقة جبل أولياء. قائد درع الشمال, أطلق التهديد الأخير لقوات الدعم السريع, المتواجدة بجبل أولياء, حيث قال في كلمته زسط جنوده: (لو ما طلعتوا قبل الساعة 5 بنفطر بيكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. قائد درع الشمال “كيكل” يدخل “سندس” ويقترب من جبل أولياء ويرسل التهديد الأخير للدعامة: (لو ما طلعتوا قبل الساعة 5 بنفطر بيكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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