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أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سخرية الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته عبر حساباتهم الشخصية.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول إحدى النساء “الحكامات”, وهي تقف أمام جنود للدعم السريع لتبث الحماس فيهم.
“الحكامة”, قامت بدورها في بث الروح في “الدعامة”, عبر الغناء والتفاخر بهم, وسط سعادتهم البالغة, حيث قاموا بمنحها أموال طائلة من النقطة.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت الجنود بتعذيب “الحكامة”, في طريقة وضعهم للنقطة على وجهها على عكس ما تجري العادة بوضعها على رأس الفنانة أو الحكامة.
وأثار الجنود سخرية الجمهور عبر وضعهم الأموال على “خدود” الحكامة بالضرب بــ(الكف) وهو ما أثار سخرية المعلقين الذين كتبوا: (مسكينة اتكفتت لمن وشها بقى أحمر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. “حكامة” تثير حماس جنود بالدعم السريع وتتلقى أموال النقطة بــ(الكف) وساخرون: (مسكينة اتكفتت لمن وشها بقى أحمر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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