منة فضالي: محمد رمضان فنان متجدد.. وفكرة المدفع رائعة

كشفت الفنانة منة فضالي عن رأيها فى برنامج “ مدفع رمضان ” ، والذي يقوم بتقديمه الفنان محمد رمضان .

وقالت منة فضالي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد رمضان قدم فكرة رائعة فى برنامج “ مدفع رمضان ” ، وجديدة ، وكان لابد وان يتواجد خلال الشهر الكريم ، لذا فقد وفق فى أختيار الفكرة.

وأستكمل منة فضالي : محمد رمضان دائماً فنان متجدد ، وانا أكن له معزة علي المستوي الشخصي .

وتخوض الفنانة منة فضالي المارثوان الرمضاني من خلال مسلسل “ سيد الناس ” .

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور احداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

صدى البلد