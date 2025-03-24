بادي يستمع لتنوير حول فتح معبر قيسان

الفريق أحمد العمدة بادي إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم لتنوير حول مجمل الترتيبات الخاصة بفتح المعبر الحدودي بمحافظة قيسان .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالمقدم شرطة إبراهيم شريف عزالدين قائد شرطة الحدود بالإقليم . ذلك بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

أوضح قائد شرطة الحدود أن لقاء الحاكم جاء بتوجيه من السيد مدير عام قوات الشرطة وبدعم من السيد مدير الإدارة العامة للحدود وذلك لتقديم خطاب للسيد الحاكم بغرض التصديق بمعبر حدودي بمدينة قيسان كمرحلة أولى يعقبها فتح معابر حدودية بكافة المحافظات الحدودية على مستوى الإقليم .

واوضح أن تنظيم المعابر الحدودية يجئ في ظل التحديات الماثلة من خلال المشاكل الحدودية وحركة الأجانب وصولاً لضبط الوجود الأجنبي والسيطرة على الحدود من حيث دخول وخروج البضائع والمواطنين الى جانب مكافحة الجرائم العابرة والتهريب .

وأضاف أن الحاكم أكد دعمه ورعايته لبرامج الإدارة العامة للحدود بالإقليم , مضيفاً أن السيد الحاكم وعد بتوجيه وزارة البنى التحتية للقيام بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لفتح المعبر الحدودي بمحافظة قيسان والمعابر الحدودية الأخرى . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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