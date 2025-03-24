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حزب الأمة القومي ندين مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات جراء اقتحام قوات الدعم السريع لمحلية المالحة بشمال دارفور

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هبة علي 0 تبليغ

  • حزب الأمة القومي ندين مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات جراء اقتحام قوات الدعم السريع لمحلية المالحة بشمال دارفور 1/2
  • حزب الأمة القومي ندين مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات جراء اقتحام قوات الدعم السريع لمحلية المالحة بشمال دارفور 2/2

أدان حزب الأمة القومي، مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات جراء اقتحام قوات الدعم السريع لمحلية المالحة بشمال دارفور.
وقال الحزب في بيان، إن هذه الانتهاكات تمثل جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الإنساني، ودعا قوات الدعم السريع إلى الالتزام بتعهداتها بعدم استهداف المدنيين وحمايتهم من ويلات الحرب..

الحدث السوداني

صورة هبة علي

هبة علي

محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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