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الوضع في عدد من شوارع السوق العربي وسط العاصمة السودانية – فيديو

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اسماء عثمان 0 تبليغ

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نشر أفراد بالجيش السوداني مقطعاً مصوراً يظهر الوضع في عدد من شوارع السوق العربي وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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