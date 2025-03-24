القضاء على (45) عنصرآ من المليشيا وتدمير مركبات قتالية بمدينة الفاشر

تمكنت قوات العمل الخاص وفي إطار حملاتها التمشيطية الراتبة من تنفيذ عمليات نوعية ، إستهدفت خلالها أوكار مليشيا آل دقلو الإرهابيـة داخل مدينة الفاشر ، من تحرير مجمع العافية الطبي ، وخمسة عمارات شرقها ، وتطهير أحياء “مكركا ، الكفاح ، قشلاق الشرطة بالكامل بجانب القضاء على قائد القوة المتسللة برتبة نقيب خلا .

واضافت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر أن قوات العمل الخاص تمكنت كذلك من القضاء على عدد (45) عنصرآ من المليشيا ، وإصابة (10) أشخاص آخرين فضلاً عن الإستيلاء على ثلاثة سيارات ذات دفع رباعي (لاندكروزر) ، بينما لاذت بقية العناصر إلي جهات متفرقة.

وقالت الفرقة في إيجازها الصحفي اليومي ، أن الضربات الجوية الدقيقة التي نفذتها القوات الجوية عبر طائراتها المسيرة أسفرت عن تدمير (7) مركبات قتالية كانت تحاول الإنسحاب شمالآ ، وتعطيل عربة ZS محملة بالذخائر والدعم اللوجستي.

وأشارت الفرقة أن قواتها قد أفلحت في أسر عنصرين من المليشيا ، واللذان كشفا مخططاتها وتعليماتها بشأن إرسال تعزيزات جديدة لتعويض الخسائر الكبيرة التي لحقت بها في مدينة الفاشر خلال الأسابيع الماضية.

وذكرت الفرقة أن المليشيا واصلت قصفها المدفعي العشوائي للمدنيين بأحياء مدينة الفاشر ليوم امس الاحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً ، والخامسة مساءا ، مستخدمة المدفع عيار 120 ، وأسلحة متوسطة ، مما أسفر عن إستشهاد (8) مدنيين من بينهم (6) اطفال وإمراة ، وإصابة آخرين بجروح تم إسعافهم إلي المراكز الصحية ، والمستشفيات لتلقي العلاج.

واوضحت الفرقة أن المليشيا شنت هجمات نهب ، وسرقة طالت ممتلكات ، ومواشي المواطنين مما أدت إلى نزوح اعداد كبيرة من الأسر إلى داخل أحياء المدينة.

وطمأنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر المواطنين بأن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة مشيرة إلى أن القوات المسلحة ، والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح على أهبة الاستعداد في سبيل حماية المدنيين والدفاع عن كل شبر من تراب الوطن العزيز . وتوجهت بالدعاء للمولي عز وجل ، بالرحمة والمغفرة للشهداء الابرار ، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين ، والعودة للمفقودين.

سونا