كهرباء السودان تقف على حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء جَـرّاء الحرب

قام مدير عام شركة كهرباء السودان، المهندس عبد الله أحمد محمد، يُرافقه المهندس محمد محمد الراجل، مدير قطاع التوليد، بزيارة ميدانية لمجمع محطات كهرباء قرِّي، الذي يُعتبر أحد أهم مرافق توليد الكهرباء في البلاد، في خطوةٍ تهدف إلى الوقوف على حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء في السودان جَـرّاء الحرب.

وفور وصول الوفد إلى مجمع محطات كهرباء قرِّي، قاموا بجولة تفقدية شاملة للمحطات، حيث اطلعوا على حجم الأضرار التي لحقت بكل محطة على حدة، وخاصّةً مشروع محطة قرِّي٣، الذي تعرض لأضرار كبيرة. واستمع الوفد إلى شرحٍ تفصيلي من المهندسين العاملين في المجمع حول طبيعة الأضرار، ومُستوى التخريب الذي طَــالَ المعدات والأجهزة، والتحديات التي تُـواجِـه عملية إعادة التأهيل. حيث تَـمّ التركيز على أنّ مشروع محطة قرِّي٣ لكونه مشروعاً حيويّاً جداً لقطاع الكهرباء في السودان، وأنّ الأضرار التي لحقت به بالغة.

وخلال لقائه بالمهندسين والفنيين والعُمّال، بحضور المهندس الطيب مكي مدير محطة قرِّي ١و ٢ والمهندس آدم إبراهيم مدير محطة قرِّي٣ والمهندس حمزة عطا الفضيل مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية، دعا لبذل المزيد من الجُهد لتعود المحطات إلى سابق عهدها.

وأكّـد عبد الله، على جهود وتضحيات العاملين بالقطاع، في سبيل استمرار العمل في هذه الظروف الصَّعبة، وأهمية دورهم في إعادة تأهيل المحطات، مُشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتحلّى بها العاملون في قطاع الكهرباء، وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني.

وأبدى عبد الله، استعداد الشركة لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لضمان العودة السريعة للمحطات، وتذليل كافة العقبات التي تُواجِـه العاملين، مُنوِّهاً إلى أنّ الشركة ستعمل على وضع خُطط للتمييز الإيجابي للعاملين الذين يواصلون عملهم في هذه الظروف، وذلك تقديراً لجهودهم وتضحياتهم.

وأشار عبد الله إلى أنّ الشركة ملتزمة بجدولة وسداد مستحقات العاملين في الفترة القادمة.

إلى جانب توقعاته بالعودة السريعة لكل العاملين للمشاركة في أعمال التأهيل لمرافق الكهرباء وإعادة إعمار ما دمّــرته الحرب.

وفي إطار الجولة، تمّت زيارة مبنى شركة كهرباء السودان القابضة، حيث اطلع على حجم الدمار الذي لحق بالمبنى بصورة جزئية، وتم التأكيد على ضرورة استمرار وتفعيل تأمين كافة مرافق الكهرباء، خاصةً في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً.

وفي إطار الجهود المبذولة لتنسيق العمل بين قطاع الكهرباء والجهات الحكومية، قام الوفد بزيارة لمكتب والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وبحث سُبُل التعاون المشترك لضمان وصول الإمداد الكهربائي إلى أنحاء الولاية كافّة.

بدوره، أشاد الوالي بالمجهودات الكبيرة للعاملين بقطاع الكهرباء رغماً عن الظروف الصعبة، داعياً لمزيدٍ من التنسيق وبذل الجهود لضمان وصول الإمداد الكهربائي لكل بقاع الولاية، ثم التأمين على ضرورة استمرار وفعالية تأمين كل مرافق الكهرباء، خاصةً في المناطق التي تم تحريرها خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة السوداني