السلطات الإثيوبية تمنع إقامة ورشة لتحالف “صمود”

قال مصدران لـ”سودان تربيون” إن السلطات الإثيوبية منعت إقامة ورشة لتحالف “صمود” الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.

وأفاد أحد المصادر في التحالف بأن السلطات أبلغت التحالف رسميًا بعدم السماح بإقامة أي أنشطة على الأراضي الإثيوبية، دون توضيح الأسباب، وفقًا للمصدر.

وكان التحالف أعلن عن انطلاق ورشة للسلم ورتق النسيج الاجتماعي يومي 25 و26، بمشاركة عشرات الشخصيات الدينية والإدارات الأهلية وقطاعات المبدعين. الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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