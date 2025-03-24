حرص الجمهور السوداني المتواجد في مدرجات ملعب شهداء بنينا بدولة ليبيا, على مداعبة النجم السنغالي الشهير ساديو ماني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد داعب الجمهور السوداني نجم السنغال بالهتاف له أثناء مروره بجانبهم في إحدى الضربات الركنية. وهتف أحد المتواجدين في المدرجات للاعب النصر السعودي (الكبسة شحمتك) أي أن الكبسة السعودية تسببت في زيادة وزنك. ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مباراة المنتتخبين السوداني, والسنغالي, التي جرت بليبيا, ضمن تصفيات كأس العالم 2026 قد انتهت بالتعادل السلبي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الجمهور السوداني المتواجد داخل الملعب يداعب نجم السنغال ساديو ماني: (الكبسة تسببت في زيادة وزنك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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