استضاف التيكتوكر السوداني الشهير محمد عمر الشكري, في بث مباشر تابعه الآلاف الصحفي والقيادي بقوات الدعم السريع إبراهيم بقال سراج.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حاصر “الشكري”, ضيفه “بقال”, بعدد من الأسئلة الاساخنة التي ظلت تدور في أذهان المتابعين.
أول الأسئلة التي طرحها التيكتوكر, على القيادي بالدعم السريع, هو أنه يدعو لمحاربة الكيزان رغم أنه كان في يوم من الأيام “كوز”, ضمن حكومة البشير السابقة؟ بقال, اعترف بأنه كان “كوز” لكنه تقدم باستقالته من الحزب قبل عام الحرب لأساب كثيرة.
كما رد بقال, في السؤال الثاني على هروبه من القصر الجمهوري رغم تأكيداته بأنه موجود فيه ولن يخرج من القصر أو وسط الخرطوم.
وذكر القيادي بالدعم السريع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن حدوث متغيرات في الحرب واستلام الجيش لوسط الخرطوم أجبره على الخروج من القصر.
وعن الاتهامات الموجهة إليه من قبل أفراد بالدعم السريع, والتشكيك في ولائه, أكد بقال أن لو الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي, خرج في مقطع وقال “بقال لا يمثلنا أو بقال خائن” سوف أقول له: (أعلى ما في خيلك أركبه).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. إبراهيم بقال في اعترافات جديدة وخطيرة يقر بهزيمتهم في القصر ووسط الخرطوم ويعترف “نعم كنت كوز” وسوف أقول لحميدتي (أعلى ما في خيلك أركبه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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