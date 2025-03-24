وزارة المعادن توجه بحصر وتقييم مقارها بولاية الخرطوم

أصدرت وزارة المعادن توجيها لأذرعها المختلفة (الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية – الشركة السودانية للموارد المعدنية – شركة أرياب – وشركة سودامين) بتشكيل فرق عمل لحصر وتقييم الأصول والموجودات بمقراتها بولاية الخرطوم خاصة في المناطق التي سيطرت عليها القوات المسلحة مؤخرا. وتكفلت الوزارة بتمويل الخطة التأمينية المقدمة من الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين المتمثلة في الإعاشة وتوفير وسائل الحركة. يذكر أن الخطوة تأتي في إطار مساعي الوزارة لحصر الموجودات وتحديد المفقودات توطئة لتأهيل المقار. سونا

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