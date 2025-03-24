الدعم السريع أثار ناشط بارز بالدعم السريع سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو انتشر بشكل كبير. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الناشط المعروف بدفاعه ومساندته لجنود الدعم السريع, وهو يتحدث عن الأمور الدينية رغم تأكيده أن الدين خط أحمر. https://www.facebook.com/reel/655352496864894 وأباح الناشط الذي زعم أنه أفضل من الشيخ عبد الحي يوسف, لجنود الدعم السريع, الذين يقاتلون في الصفوف الأمامية الإفطار قائلاً: (أفطروا ساي والله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط سخرية كبيرة على السوشيال ميديا.. ناشط بارز بالدعم السريع يفتي للجنود ويطالبهم بالإفطار في نهار رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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