في إطار التزامها المستمر بضمان استمرارية الإمداد الغذائي، تعمل دال الغذائية على تجهيز مطاحن سيقا للغلال – الخرطوم بحري لاستئناف عمليات الإنتاج قريبًا، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب. يأتي ذلك ضمن جهود الشركة لإعادة تشغيل سلاسل الإمداد وتوفير الدقيق للمخابز في العاصمة السودانية.

تواصل مجموعة دال العمل بجد لضمان توفر الغذاء في كل الظروف، واضعةً استمرارية الإنتاج في مقدمة أولوياتها، رغم التحديات.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر سيقا تستأنف العمل في الخرطوم بحري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.