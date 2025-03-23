أردول يحذر الحكومة السودانية

قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول إن اقتراب عدد من “القوات المتعددة الإقليمية باسم الجيش الأوغندي” من حدود السودان الجنوبية مع جمهورية جنوب السودان بذريعة مقاتلة متمردي الجيش الأبيض في أعالي النيل يُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني.

و أضاف: “هي جزء من المؤامرة التي علينا التحسب و الاستعداد لها، خاصة وقد صرح قائد الجيش الأوغندي من قبل عن نواياه تجاه بلدنا. لا يجب أن نجعل من ذلك الحدث مجرد شأن داخلي طالما استدعيت أطراف إقليمية”.

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