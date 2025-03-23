كل سنة وإنتي طيبة.. مي عز الدين لم تنس والدتها الراحلة في عيد الأم

حرصت الفنانة مي عز الدين على تهنئة والدتها الراحلة بمناسبة عيد الأم وقامت بنشر صورة لها وهي تقبل يدها على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وكتبت: “كل سنة وانتي طيبة”.

مسلسل قلبي ومفتاحه من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم. من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub سعدي-جوهر.

صدى البلد