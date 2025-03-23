وزير الصحة الاتحادي يلتقي المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة التعاون في تعزيز صحة المرأة بالسودان

استقبل وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه في بورتسودان، المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، السيد سلفاتور نيكورينزيزا، حيث ناقش الطرفان أولويات الصحة في السودان وسبل تنفيذ مشروعات المنظمة بالتنسيق المشترك.

رحّب الوزير بالمنظمة مؤكداً التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ أنشطة المنظمة، ومشيراً إلى وضع خطط واضحة لتحسين الوضع الصحي، مع التركيز على دعم صحة الأم والطفل. كما أعرب عن تقديره لدور الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في تقديم الدعم للسودان.

من جانبه، أشاد المدير القطري للمنظمة بدور المرأة السودانية في مواجهة التحديات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً التزام المنظمة بتقديم خدمات تشمل الدعم النفسي، توفير سبل العيش، التدريب المهني، وتقديم المياه الصالحة للشرب والأغذية. وأوضح أن هذه المبادرات تتم بالشراكة مع جامعات القضارف، كسلا وبورتسودان، لتعزيز صحة المرأة ومساعدتها على تحسين ظروف حياتها.