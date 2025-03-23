- 1/2
- 2/2
استقبل وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، بمكتبه في بورتسودان، المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، السيد سلفاتور نيكورينزيزا، حيث ناقش الطرفان أولويات الصحة في السودان وسبل تنفيذ مشروعات المنظمة بالتنسيق المشترك.
رحّب الوزير بالمنظمة مؤكداً التزام الوزارة بتسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ أنشطة المنظمة، ومشيراً إلى وضع خطط واضحة لتحسين الوضع الصحي، مع التركيز على دعم صحة الأم والطفل. كما أعرب عن تقديره لدور الأمم المتحدة كشريك استراتيجي في تقديم الدعم للسودان.
من جانبه، أشاد المدير القطري للمنظمة بدور المرأة السودانية في مواجهة التحديات رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكداً التزام المنظمة بتقديم خدمات تشمل الدعم النفسي، توفير سبل العيش، التدريب المهني، وتقديم المياه الصالحة للشرب والأغذية. وأوضح أن هذه المبادرات تتم بالشراكة مع جامعات القضارف، كسلا وبورتسودان، لتعزيز صحة المرأة ومساعدتها على تحسين ظروف حياتها.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الاتحادي يلتقي المدير القطري لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة التعاون في تعزيز صحة المرأة بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.